"Ужаснейшая трагедия": побитая в живот невеста экс-возлюбленного Цывиной потеряла ребенка

На прошлой неделе жених и невеста выбирали свадебное платье для торжества, которое намечено на лето. Пара буквально светилась от счастья в ожидании первенца. Однако на днях случилось страшное.
Неизвестный напал на Дениса Сердюкова и Юлиану Голдман. По словам актера, они были у дома невесты, когда к ним подбежал мужчина. Сначала он толкнул артиста, а затем его возлюбленную. Девушка упала на землю. Сердюков попытался догнать злоумышленника, но у него не получилось. Увы, разглядеть лицо нападавшего тоже не удалось.
Близкий друг актера продюсер Сергей Дворцов рассказал подробности происшествия. Он отметил, что в тот день зашел в магазин недалеко от дома Юлианы Голдман, чтобы купить продуктов. Вдруг ему позвонил Денис Сердюков и позвал на помощь. Продюсер срочно прибежал на место и обнаружил друга всего в крови.
По словам Сергея Дворцова, беременная невеста актера в результате потасовки упала с лестницы, получила травму ноги и удар в область живота. Через несколько дней Юлиану Голдман доставили в больницу с сильным кровотечением и болями. К сожалению, девушка потеряла ребенка.
"Ужаснейшая трагедия. То ли это завистники со стороны Юлианы, то ли со стороны Дениса, и они всячески пытаются сорвать предстоящую свадьбу", – предположил Сергей Дворцов.
Напомним, Денис Сердюков ранее состоял в отношениях с актрисой Ириной Цывиной. Звезда скончалась около двух лет назад. Пережить трагедию молодому человеку помогла именно Юлиана Голдман.
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