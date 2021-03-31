"Ужаснейшая трагедия": побитая в живот невеста экс-возлюбленного Цывиной потеряла ребенка

Экс-бойфренд покойной Ирины Цывиной актер Денис Сердюков собрался жениться на светской львице Юлиане Голдман. Девушка была на 13-й неделе беременности.

На прошлой неделе жених и невеста выбирали свадебное платье для торжества, которое намечено на лето. Пара буквально светилась от счастья в ожидании первенца. Однако на днях случилось страшное.

Неизвестный напал на Дениса Сердюкова и Юлиану Голдман. По словам актера, они были у дома невесты, когда к ним подбежал мужчина. Сначала он толкнул артиста, а затем его возлюбленную. Девушка упала на землю. Сердюков попытался догнать злоумышленника, но у него не получилось. Увы, разглядеть лицо нападавшего тоже не удалось.

Близкий друг актера продюсер Сергей Дворцов рассказал подробности происшествия. Он отметил, что в тот день зашел в магазин недалеко от дома Юлианы Голдман, чтобы купить продуктов. Вдруг ему позвонил Денис Сердюков и позвал на помощь. Продюсер срочно прибежал на место и обнаружил друга всего в крови.

По словам Сергея Дворцова, беременная невеста актера в результате потасовки упала с лестницы, получила травму ноги и удар в область живота. Через несколько дней Юлиану Голдман доставили в больницу с сильным кровотечением и болями. К сожалению, девушка потеряла ребенка.

"Ужаснейшая трагедия. То ли это завистники со стороны Юлианы, то ли со стороны Дениса, и они всячески пытаются сорвать предстоящую свадьбу", – предположил Сергей Дворцов.

Напомним, Денис Сердюков ранее состоял в отношениях с актрисой Ириной Цывиной. Звезда скончалась около двух лет назад. Пережить трагедию молодому человеку помогла именно Юлиана Голдман.