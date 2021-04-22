Как девочка: 75-летняя Рубальская сообщила о подтяжке лица

"Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые… Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – хвасталась чеховская Аркадина. Кажется, эти слова вполне бы могли стать девизом для поэтессы Ларисы Рубальской.

Всемирной организации здравоохранения говорит, что 25-44 года – это молодость; 44-60 лет – средний возраст; 60-75 лет – пожилые; 75-90 лет – старость; после 90 лет – долгожители. Ларисе Рубальской идет 76-й год. Это возраст, когда особенно важно заботиться о состоянии кожи. И тут на помощь приходят различные косметологический ухищрения.

"Мне подарили волшебный предмет – японский премиальный лифтинг массажер, – хвастается поэтесса. – Я с радостью им пользуюсь, он делает кожу более гладкой и упругой после каждого применения. И умеет даже подтягивать овал лица, а косметическим средствам лучше проникать в кожу. Для меня это все очень важно. Ведь хочется же выглядеть хоть чуть моложе, и чтоб все это заметили".

А вот фигура Рубальскую никогда особенно не заботила. У нее ведь даже есть стихи: "А лучшей едою считаю котлеты, а к ним макароны". "Никакой диеты я не соблюдаю, – заявила она в одном из интервью. – До состояния изящной газели все равно не дойду, ну а потерять пять килограммов... Я в молодости была очень худая и очень некрасивая, и работала где попало, и до 30 лет замуж не выходила: никто не брал. А потом стала толстая, начала зарабатывать, вышла замуж. Так что моя полнота – мой талисман. Я не хочу худеть. Ко мне приходит успех по мере увеличения моих размеров!"