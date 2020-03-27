"Когда узнала, было тяжело и страшно": поэтесса Лариса Рубальская о коронавирусе

Лариса Рубальская сидела в непосредственной близости от Льва Лещенко во время съемок шоу "Привет, Андрей!". У мэтра подтвердился коронавирус. Поэтесса рассказала о своем состоянии.

Лев Лещенко, Лариса Рубальская, Аркадий Укупник и многие другие отечественные звезды приняли участие в съемках у Андрея Малахова для "второй кнопки" несколько дней назад. Лещенко вернулся из США и Канады, однако не сел на обязательный двухнедельный карантин. Впоследствии у артиста был диагностирован коронавирус.

Рубальская обнародовала фото, сделанное во время съемок. Оказалось, она сидела в непосредственной близости от Лещенко. Новость о том, что 78-летний мэтр подхватил заразу, которая в его возрасте может быть смертельно опасной, стала потрясением для поэтессы. "Вчера, когда узнала, было тяжело и страшно", – призналась Рубальская в беседе с журналистами.

Поэтесса отметила, что чувствует себя хорошо. Она самоизолировалась и выходит на улицу на пять минут, чтобы выгулять собаку. "За других людей я тоже волнуюсь. Хочу, чтобы Лещенко тоже был жив, здоров", – цитирует ее Teleprogramma.pro.

Рубальская отметила, что она сознательный человек, поэтому временно отказалась от участия в съемках. Поэтесса спешно сдала тест на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным.

Самоизолировались композитор Аркадий Укупник и сатирик Геннадий Хазанов. Они также присутствовали на съемках у Малахова. Укупник отметил, что тест на коронавирус не сдавал. "Выглядел Лещенко нормально, ничего такого", – сказал композитор в беседе с Life. Хазанов коротко заверил репортеров, что у него все хорошо.

