"Жалкое зрелище": дочь и внучка опозорили Долину на всю страну

Зрители посчитали, что родственницы знаменитости ведут себя неадекватно. В программе обсуждалось похудение Ларисы Долиной, но в комментариях к передаче на Ютуб-канале НТВ эта тема отошла на второй план.
Дочь певицы долгое время оставалась в тени звездной матери, теперь же показала себя публике. Зрители обратили внимание на частые мотания Ангелины головой и гримасы во время съемки. Некоторые заявили, что Ангелине нужна помощь психиатра.
Внучка артистки Саша показалась россиянам невоспитанной и неприятной. Многие сошлись во мнении, что наследницы Ларисы Долиной не умеют спокойно сидеть на месте.
Пользователи Сети недоумевают: как знаменитость теперь будет жить с таким позором? "Дочь и внучка ваще треш, ужас", "Жалкое зрелище", "Не стыдно за такую доченьку?", "Что дочь, что внучка, – Маугли. Абсолютная дикость в поведении", – высказались россияне.
Напомним, недавно 65-летняя Лариса Долина всерьез взялась за себя и фантастически похудела. Певица рассказывала, что такая восхитительная форма является результатом вдумчивой работой над собой. Знаменитость до сих пор соблюдает диету и не собирается останавливаться на достигнутом.
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