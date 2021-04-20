Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
02:01
"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду
00:49
"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой
23:58
Усы Тодоренко вызвали отвращение у поклонников
22:28
Продюсер Сердючки рассказал правду о тяжелом заболевании артиста
22:06
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
21:15
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
21:15
Политолог Перенджиев объяснил непривлекательность Украины для НАТО
20:27
Ради деда: Гарри и Уильям сделали шаг навстречу друг другу
19:35
В TikTok появился уникальный влог о путешествиях по Подмосковью
19:13
Названы регионы России с самым высоким уровнем социально-экономического развития
19:05
"Юля еще живая": всплыли шокирующие данные о Началовой
18:51
Россияне отказались менять закрытую Турцию на российские курорты
18:45
"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой
18:33
"Люблю я пошалить": Киркоров заявил о намерении жениться
17:53
Умерший ребенок "воскрес" по пути в морг
17:50
Оказались на краю пропасти: Сергей Безруков в любовном треугольнике
17:45
Маленькому Кириллу нужен препарат Золгенсма
17:22
"Смятая и сплющенная": Боня спустила трусы и показала на камеру пятую точку
17:16
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами: Москвы среди лидеров нет
16:55
От чего коллеги отговаривали Путина: Песков раскрыл тайну
16:50
Молодая певица побила Земфиру
16:48
Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери
16:22
Синоптики пообещали россиянам "погодные качели" на майские праздники
16:14
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
15:51
"На таблетках ржу": у оказавшейся в наркодиспансере Шурыгиной начались галлюцинации
15:51
"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал
15:48
В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах бедных россиян
15:14
"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал
15:11
Тайный знак: Миддлтон своим видом спровоцировала разговоры о покойной принцессе Диане
15:02
Под Нижним Новгородом горит природный заповедник
14:50
В Кремле отреагировали на данные о подготовке госпереворота в Белоруссии
14:44
Отправившийся в плавание актер из "Интернов" вновь стал отцом
14:42
Бузова показала эротичное видео из постели
14:33
На месте возгорания бытовок в Раменском нашли два трупа
14:29
К беременной жене: принц Гарри сбежал в США сразу после похорон
14:24
Обезобразивший лицо девушки житель Москвы отправился под суд
14:20
В Кремле объяснили ответные меры России на санкции США
14:14
Умер заслуженный мастер спорта по хоккею
14:09
"Отвратительно и вульгарно": Волочкова раздвинула ноги на мускулистом жеребце
14:01
Житель Петербурга нашел в своей квартире труп пенсионерки
13:58
Умирающая от рака звезда "Гарри Поттера" попросила мужа не целоваться с другой на ее похоронах
13:44
"Высший уровень самолюбования": 19-летняя дочь Кроуфорд снялась голой
13:42
"Бриться лень!": Бородина показала заросшее лицо
13:36
Житель Калужской области вытолкнул из окна проститутку
13:32
В трусах и со вздыбленными сосками: возбужденные геи бились в экстазе после откровенных ласк Плетневой
13:32
Политолог Мартынов о высылке российских дипломатов из Чехии: Абсурдно и враждебно
13:08
Самбурская оказалась в клинике из-за серьезных осложнений: вирус повлиял на работу всех органов и систем
13:06
В Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком
13:00
Выворачивало от успеха Бузовой: завистливую Бородину сдали с потрохами
13:00
"Ого!": Гузеева показала фото с новорожденным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
Шоу-бизнес
"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду

"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду

Блогер Элеонора Князева высказалась о скандале Ларисы Долиной и Вали карнавал на шоу Максима Галкина. Девушка поддержала одну из сторон.
прочитано 410 раз

Несколько дней подряд на просторах интернета не утихают дискуссии на тему того, нужно ли молодому поколению музыкантов профильное образование.

ПО ТЕМЕ

"Меня жалеть не нужно!": Долина учинила скандал на популярном шоу

 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Дискуссия развернулась после скандала на шоу Максима Галкина, где столкнулись два поколения артистов: молодые и известные в соцсетях и представители "старой школы", профессионалы своего дела, которые упорным трудом и оттачиванием навыков добились признания. Гостями программы стали Валя Карнавал и Лариса Долина. народная артистка РФ жестко раскритиковала Валю за "неумение петь".

Лариса Долина вела себя бескомпромиссно, поставив под вопрос умение юной звезды интернета петь. Напомним, Долина является заведующей кафедры эстрадно-джазового пения. Она как профессионал в своей области может определить с легкостью наличие вокальных данных.

Ведущий Максим Галкин предложил Вале в ответ на критику провести базовую распевку, в которой она не попала ни в одну ноту. Долина подтвердила факт наличия данных у девушки, но подчеркнула, что ей нужно заниматься музыкой в образовательном учреждении, чтобы добиться лучших результатов, на что та огрызнулась — учиться ей не интересно.

Блогер Элеонора Князева задалась вопросом: почему действительно талантливых людей, с потрясающими вокальными данными и желанием учиться, не замечают, а те, кто не способен даже распеться, моментально залетают в тренды ТикТок? На кого равняется молодежь?

"Сейчас все хотят быть блогерами и тик-токерами. Образование молодежи не интересно, работать они не хотят. Да и зачем? Когда есть перед глазами пример человека, который богат, молод и успешен, не прилагая к этому усилий. Долина сказала в лицо то, о чем многие думают, но боятся высказаться. Возникает следующий вопрос: как девочка, которая не может попасть ни в одну ноту в элементарной распевке, записывает свои треки? Или тут имеет место автотюн (искусственное выравнивае звука)? Выходит, что на таких "певицах" лишь зарабатывают деньги, делая ставки на их известность в социальных сетях и расположении их аудитории", – считает Элеонора Князева.

Она добавила, что такие юные знаменитости обесценивают труды настоящих профессионалов, которые выкладываются на репетициях по полной.

"Очень жаль, что фокус молодежи направлен именно на таких личностей, являясь, без малого — фанатами. Да, может, девушка хороша в чем-то другом, но точно не в пении", – резюмировала блогер.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 02:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Долина стала необъятной

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой

Ведущая могла выдумать любовника
Шоу-бизнес

"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал

Зрители не согласны с уходом Носорога
Шоу-бизнес

Удалили почку: онкобольной Пресняков откровенно о тяжелом состоянии

Артист проходит восстановление
Шоу-бизнес

"Выносили друг другу мозги": Тарасов смешал с грязью брак с Бузовой

Свои чувства он назвал мимолетной страстью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+