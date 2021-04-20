"Работать не хотят!": опозорившую звезду интернета Долину вывели на чистую воду

Блогер Элеонора Князева высказалась о скандале Ларисы Долиной и Вали карнавал на шоу Максима Галкина. Девушка поддержала одну из сторон.

Несколько дней подряд на просторах интернета не утихают дискуссии на тему того, нужно ли молодому поколению музыкантов профильное образование.



Дискуссия развернулась после скандала на шоу Максима Галкина, где столкнулись два поколения артистов: молодые и известные в соцсетях и представители "старой школы", профессионалы своего дела, которые упорным трудом и оттачиванием навыков добились признания. Гостями программы стали Валя Карнавал и Лариса Долина. народная артистка РФ жестко раскритиковала Валю за "неумение петь".

Лариса Долина вела себя бескомпромиссно, поставив под вопрос умение юной звезды интернета петь. Напомним, Долина является заведующей кафедры эстрадно-джазового пения. Она как профессионал в своей области может определить с легкостью наличие вокальных данных.

Ведущий Максим Галкин предложил Вале в ответ на критику провести базовую распевку, в которой она не попала ни в одну ноту. Долина подтвердила факт наличия данных у девушки, но подчеркнула, что ей нужно заниматься музыкой в образовательном учреждении, чтобы добиться лучших результатов, на что та огрызнулась — учиться ей не интересно.

Блогер Элеонора Князева задалась вопросом: почему действительно талантливых людей, с потрясающими вокальными данными и желанием учиться, не замечают, а те, кто не способен даже распеться, моментально залетают в тренды ТикТок? На кого равняется молодежь?

"Сейчас все хотят быть блогерами и тик-токерами. Образование молодежи не интересно, работать они не хотят. Да и зачем? Когда есть перед глазами пример человека, который богат, молод и успешен, не прилагая к этому усилий. Долина сказала в лицо то, о чем многие думают, но боятся высказаться. Возникает следующий вопрос: как девочка, которая не может попасть ни в одну ноту в элементарной распевке, записывает свои треки? Или тут имеет место автотюн (искусственное выравнивае звука)? Выходит, что на таких "певицах" лишь зарабатывают деньги, делая ставки на их известность в социальных сетях и расположении их аудитории", – считает Элеонора Князева.

Она добавила, что такие юные знаменитости обесценивают труды настоящих профессионалов, которые выкладываются на репетициях по полной.

"Очень жаль, что фокус молодежи направлен именно на таких личностей, являясь, без малого — фанатами. Да, может, девушка хороша в чем-то другом, но точно не в пении", – резюмировала блогер.