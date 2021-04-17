Создатель "Дома-2" стал участником громкого скандала

Саша Черно публично заявила, что режиссер Валерий Комиссаров является достойным кандидатом для прохождения кастинга на телестройку "Дом-2". Однако данное предложение лишь обидело всеми известного телеведущего.

56-летний журналист грубо ответил экс-участнице скандального проекта и публично раскритиковал ее точку зрения. По словам Валерия, "это какой-то бред и чушь". Более того, Комиссаров отказался общаться с представителями СМИ и наносить ответный удар Черно.

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Напомним, причиной подобного заявления стала незатейливая беседа Александры с поклонниками. Многочисленная аудитория уточнила, как звезда "Дома-2" относится к создателю телестройки. Тогда все и узнали, что девушка даже не знакома с Валерием Яковлевичем. Более того, Черно отметила нестандартный характер режиссера. Она сравнила его с другими известными личностями – генеральным продюсером шоу и директором проекта.

Александра заверила, что прекрасно разбирается в людях, именно поэтому сразу же раскусила создателя "Дома-2". Плюс ко всему, девушка не смогла пройти мимо недавних выходок Валерия Комиссарова.

"Он очень противоречивая личность. Я бы ему посоветовала самому стать участником, уж простите. Просто человек в кадре — это, естественно, всегда эпатаж, а за кадром — уже вопросик", – призналась Саша.

Напомним, что в конце прошлого года представители ТНТ заявили о закрытии телепроекта. Рейтинги шоу упали, а директор "Дома-2" не нашел достойных инвесторов. Проект все же переехал на другую платформу и вскоре восстал из пепла. Однако Валерий Комиссаров убежден: обновленная телестройка уже никогда не будет такой же популярной.