Бородина помешала карьере Бони в "Доме-2": Не умеет радоваться за других

В личном блоге знаменитость заявила, что после долгих раздумий решила все же уйти с проекта, которому посвятила 17 лет жизни. У руля программы все так же останутся Ксения Бородина, Влад Кадони и Ольга Орлова. По слухам, руководство шоу планирует пригласить четвертого соведущего.
Поговаривают, что одним из кандидатов была Виктория Боня. Правда, ее личность не устроила Ксению Бородину. Якобы звезда "Дома-2" отказалась сниматься в компании старой знакомой. Впрочем, такая категоричность экс-участницу проекта не удивила.
По словам Бони, она прекрасно понимает, почему телеведущая настроена против нее. "Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других", – считает блогер. Как отметила звезда, она не знает, в какой момент перестала нравиться экс-коллеге по проекту. Виктория добавила, что у Ксении бывают периоды отчуждения: она то перестает общаться, то снова налаживает контакт.
Напомним, ранее Викторию Боню сравнили с быдлом. Скандальный блогер Лена Миро заявила, что экс-участница "Дома-2" отличается косноязычием, а это главный признак того, что человек недалекого ума. Как отметила журналистка, знаменитость не может грамотно изложить даже самую простую мысль.
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