Зеленский вернется в шоу Малахова

Первым ведущим передачи стал журналист Михаил Зеленский. Он был у руля шоу около двух лет, затем его место занял Борис Корчевников. Впрочем, расцвет "Прямого эфира" пришелся на момент, когда ведущим стал Андрей Малахов.
За годы существования программы в студии успело побывать огромное количество звездных гостей. Поздравить передачу пришли и экс-ведущие: Михаил Зеленский и Борис Корчевников ненадолго вернулись в шоу Андрея Малахова.
Также в съемках юбилейного выпуска приняли участие знаменитости. В студии появились Дарья Донцова, Эвелина Бледанс и Анастасия Волочкова, которая неоднократно становилась звездой "Прямого эфира". Знаменитость выступала и в качестве эксперта, и в роли главной героини. Чего только стоят разборки балерины с заклятой подружкой Даной Борисовой!
Напомним, что некоторые осуждают Андрея Малахова и его шоу за перетряхивание грязного белья. Последний громкий скандал случился с участием Наташи Королевой, которая назвала телеведущего предателем после того, как он в "Прямом эфире" показал любовницу ее мужа Тарзана.
Впрочем, продюсер Александр Митрошенков считает, что программа отражает жизнь простых россиян. Он даже сравнил "Прямой эфир" с произведениями Антона Чехова. По словам медиаменеджера, по рассказам писателя читатель может воссоздать для себя Россию конца 19-го века, у будущих поколений будет возможность узнать о современной стране по шоу Андрея Малахова.
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