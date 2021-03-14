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Шоу-бизнес
"На людях, но не с людьми": отгородившегося от простого народа Малахова призывают бить ногами

"На людях, но не с людьми": отгородившегося от простого народа Малахова призывают бить ногами

Съемки очередной программы Андрея Малахова в Мурманске обернулись скандалом. Шоумена, сопровождавших его звезд и чиновников обвиняют в неуважении к простым жителям.
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Накануне в городе Кировске Мурманской области на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" праздновали масленицу. На мероприятие приехал Андрей Малахов со съемочной группой, другие звезды телеканала "Россия 1", местные чиновники и городская пресса.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

По словам очевидцев, с самого утра территорию вокруг чучела-бабы обнесли невысоким забором. На огороженном участке потчевали пышущими жаром блинами, пирожками и обжигающим глинтвейном. Правда, доступ к кушаньям имели не все: туристов, лыжников и других посетителей курорта на праздник не пускали, хотя было заявлено, что вход открыт для всех желающих. Андрей Малахов, звезды и чиновники развлекались в узком кругу.

"В микрофон ряженые зазывали людей угощаться блинами и прочими вкусностями, а люди стояли за ограждением, не понимая, что происходит... наблюдая, как веселятся, поедая блины, представители местной власти, пресса и звезды", – отметил в личном "Фейсбук" очевидец.

Действо длилось около получаса. Наевшись и наплясавшись, звездные гости курорта разошлись по своим делам. Спустя время увезли и угощения. Туристам блинов попробовать так и не дали.

У некоторых посетителей курорта поведение столичных знаменитостей и представителей местной власти вызвало возмущение. "Если все действо было и исключительно для звезд, почему нельзя организовать закрытое мероприятие в недоступном месте для обычных людей?" – рассуждает все тот же очевидец.

В Сети Андрея Малахова, других участников и организаторов мероприятия раскритиковали. Интернет-пользователи обозвали их "зажравшимися", "буржуями", которых следует "бить ногами". К слову были и те, кто оправдывал телевизионщиков, отмечая, что праздник был постановкой, мол, его устроили исключительно для съемок.

"Позорище. А главное, неужели кто-то еще смотрит телевизор с Малаховым? Пора уже просыпаться, поколение Z становится самостоятельным и платежеспособным, им все эти пережитки прошлого никуда не уперлись (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "буржуи блины зажали", "Они звали для картинки/сюжета. Типа угощают. Это же шоу", "Вы как с Луны)))… Но на самом деле я такие парадные выходы ненавижу. За такое надо бить ногами. Вышли, снарядили девушек с подносами, четко сработали с охраной и ушли. Все. Ну потратились на блины. Хотите стол – сделайте кейтеринг в шатре, чтоб не позориться. Нет же. На людях, но не с людьми. Вот это самое мерзкое", – рассуждают пользователи Сети.

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Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Автор: 14 марта 2021, 16:48 Источник: Фейсбук • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Людмила
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Малахов - это такой же позор, как Соловьёв, Киселев и другие телеублюдки, далёкие от порядочности, культуры, чести.
Сева
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Греби Малахольный в свои ... Апатиты, мля!!!
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