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"Где родился, там и пригодился": Малахов плюнул на московскую прописку

"Где родился, там и пригодился": Малахов плюнул на московскую прописку

Андрей Малахов лишился столичной прописки. Шоумен признался, что для него наступило время вернуться в родной город.
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Телеведущий является уроженцем Апатитов Мурманской области. Теперь в его паспорте красуется штамп с пропиской этого северного города. О своем решении Андрей Малахов рассказал в "Инстаграм".

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В качестве доказательства он разместил снимок с новым штампом в паспорте. Знаменитость заявила, что с 23 марта официально прописана на малой родине. Телеведущий добавил, что считает это трендом текущего года.

По словам звезды экрана, московская прописка теперь уже не так важна, как раньше. Россияне поддержали телеведущего. "Где родился, там и пригодился", "Андрей молодец!", – высказались пользователи соцсети. Некоторые заявили, что на Севере пенсия выше, поэтому решение шоумена весьма дальновидное.

Андрей Малахов родился в семье ученого 11 января 1972 года. Отец будущего шоумена Николай Дмитриевич – геофизик по специальности. Он скончался в 2006 году от инсульта. Мать Людмила Николаевна работала воспитательницей и заведующей в детском саду. У телеведущего есть родной брат.

Женой Андрея Малахова является издатель журнала Elle Наталья Шкулева. У пары растет сын Саша. Звездная чета является одной из самых прочных и образцовых пар российского шоу-бизнеса.

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Фото: Maxim Burlak/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 11:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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