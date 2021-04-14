Дочь Долиной влезла в грязный скандал с освистанной Карнавал

На прошлой неделе инфопространство сотряс скандал, который разразился на шоу "Музыкалити". Лариса Долина жестко высказалась против Вали Карнавал.

Певица резко отреагировала на девушку, после того, как та не смогла повторить элементарную распевку. Артистка заявила, что гостья программы не должна называть себя певицей, если не может попасть в ноты. Звезда "Тик-Тока" с этим не согласилась, отметив, что все могут петь как хотят.

В Сети разгорелись споры. Некоторые осудили поведение Ларисы Долиной, другие же, наоборот, поддержали, отметив, что в современном мире полно бездарностей. В скандал в итоге вмешалась и дочь признанной вокалистки.

В личном блоге Ангелина Миончинская заявила, что ей новый выпуск "Музыкалити" очень даже понравился. Особенно девушка оценила профессионализм Максима Галкина, который грамотно рулил процессом. По словам наследницы, для нее было удивительно то, как певица себя повела.

"Я в шоке была что мама в принципе согласилась, не стала ее настраивать на что то, сказала крепись и сама стала себя уговаривать что обойдется без напалма, ну просто маму слишком хорошо знаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ангелина Миончинская.

Пользователи Сети поддержали дочь Ларисы Долиной. Многие отметили, что заняли сторону известной певицы, а не выскочки из "Тик-тока". Некоторые добавили, что даже Ольга Бузова поет лучше, чем Валя Карнавал.

"Мы все знаем, что Лариса Александровна лучшая", "Однозначно за маму! За профессионализм", "Какое поколение растет, одни блогеры, а скоро не будет, ни врачей, ни строителей, никого! А кто виноват? Гнать таких со сцены. Мне кажется даже Бузова лучше поет чем Карнавал", "Полностью поддерживаю Ларису Александровну и всё правильно она там говорила и вела себя достойно!" – написали в комментариях.