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Крутой решил жить вместе с Киркоровым в роскошном особняке

Крутой решил жить вместе с Киркоровым в роскошном особняке

Игорь Крутой в личном блоге поделился видеозаписью, сделанной во время празднования именин дочери Филиппа Киркорова.
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В минувшие выходные поп-король решил собрать в своем доме самых близких друзей. Среди приглашенных были Анна Нетребко, Ани Лорак, Игорь Крутой и еще несколько важных гостей. Компания отметила именины Аллы-Виктории.

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Игорь Яковлевич Крутой композитор

В личном блоге композитор поделился кадрами празднования. Гости развлекались, как могли: пели в караоке, танцевали, общались и много шутили. Игорь Крутой остался под большим впечатлением от дома Филиппа Киркорова. "Сколько ж надо напеть!" – воскликнул артист, зайдя внутрь роскошного особняка.

По словам композитора, его другу удалось правильно организовать пространство. В огромном коттедже всем членам семьи музыканта комфортно и хорошо. Как отметил Игорь Крутой, Филипп Киркоров создал в доме удивительную атмосферу, и каждый, кто попадает сюда, хочет тут же творить, петь, играть на рояле, читать стихи, танцевать, шутить, мечтать и просто считать, что в данный момент жизнь прекрасна.

Композитор добавил, что решил перебраться в особняк Филиппа Киркорова – настолько он ему понравился. "Я очень радовался за своего Друга и к концу вечера предложил всем присутствующим переехать в этот шикарный дом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Игорь Крутой.

Как отметил композитор, идея поп-королю явно не понравилась, поэтому гости поспешили ретироваться. Правда, все присутствовавшие договорились сделать традицией подобные встречи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 15:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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