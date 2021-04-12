Крутой решил жить вместе с Киркоровым в роскошном особняке

В минувшие выходные поп-король решил собрать в своем доме самых близких друзей. Среди приглашенных были Анна Нетребко, Ани Лорак, Игорь Крутой и еще несколько важных гостей. Компания отметила именины Аллы-Виктории.
В личном блоге композитор поделился кадрами празднования. Гости развлекались, как могли: пели в караоке, танцевали, общались и много шутили. Игорь Крутой остался под большим впечатлением от дома Филиппа Киркорова. "Сколько ж надо напеть!" – воскликнул артист, зайдя внутрь роскошного особняка.
По словам композитора, его другу удалось правильно организовать пространство. В огромном коттедже всем членам семьи музыканта комфортно и хорошо. Как отметил Игорь Крутой, Филипп Киркоров создал в доме удивительную атмосферу, и каждый, кто попадает сюда, хочет тут же творить, петь, играть на рояле, читать стихи, танцевать, шутить, мечтать и просто считать, что в данный момент жизнь прекрасна.
Композитор добавил, что решил перебраться в особняк Филиппа Киркорова – настолько он ему понравился. "Я очень радовался за своего Друга и к концу вечера предложил всем присутствующим переехать в этот шикарный дом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Игорь Крутой.
Как отметил композитор, идея поп-королю явно не понравилась, поэтому гости поспешили ретироваться. Правда, все присутствовавшие договорились сделать традицией подобные встречи.
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