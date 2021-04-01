Близкий друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Зайцева: В полузабытьи

В марте Вячеслав Зайцев отметил 83-й день рождения. На вечеринке по этому случаю он выглядел удручающе.

Знаменитый модельер последние несколько лет страдает болезнью Паркинсона. Как известно, от этого недуга нет спасения, поэтому состояние звезды с каждым годом лишь ухудшается.

В начале весны Вячеслав Зайцев отметил день рождения. По случаю праздника в его Доме моды организовали вечеринку и показ. На мероприятии присутствовал и кутюрье, однако его внешний вид сильно напугал поклонников. Позднее появилась информация о том, что модельера используют для наживы недобросовестные люди. Якобы на день рождения Зайцева нельзя было просто так попасть, нужно было купить билет, цена начиналась от 15 тысяч рублей.

Лев Лещенко, который был на мероприятии, рассказал, что думает по этому поводу. Как отметил артист, многие звезды, да и он в том числе, пришли поздравить Вячеслава Зайцева бескорыстно, от души. "Мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ", – говорит певец.

Музыкант признался, что состояние модельера было не очень хорошим. По словам артиста, для него удивительно, что организаторы привели Зайцева на вечеринку.

"Он уже в таком полузабытьи находится", – подчеркнул Лев Лещенко.

Напомним, некоторое время назад журналистам удалось связаться с кутюрье по телефону. В беседе модельер признался, что у его Дома моды сейчас большие финансовые трудности – есть долги и по зарплатам, и по аренде. При этом Вячеслав Зайцев добавил, что они не сдаются, стараются решать проблемы.