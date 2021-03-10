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"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах

"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах

На прошлой неделе Вячеслав Зайцев отметил 83-й день рождения. По слухам, помощники модельера продавали билеты на вечеринку по случаю праздника – вход стоил порядка 15 тысяч рублей.
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Ранее появилась информация, якобы предприятие задолжало 19 миллионов и находится на грани банкротства. Выяснилось, что проблемы у Дома моды Славы Зайцева действительно есть. В беседе с журналистами кутюрье признался в финансовых трудностях.

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По словам Вячеслава Зайцева, он уже давно передал управление делами сыну. Несмотря на болезнь Паркинсона, которая развилась у модельера несколько лет назад, он все равно старается вести активный образ жизни и периодически бывает в своем Доме моды. "Раз в неделю, в месяц стараюсь приехать, смотрю, какие там дела", – отметил кутюрье.

В интервью модельер добавил, что трудности пока не решены, у компании есть проблемы с налогами, с выплатой зарплат, арендой... Несмотря на это, Вячеслав Зайцев не отчаивается. "Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся", – поделилась знаменитость.

К сожалению, сейчас Дом моды Зайцева не получает заказов от артистов. По словам модельера, некому шить, да и мастера все ушли. Теперь кутюрье только и остается что вспоминать о былых временах, когда звезды бежали к нему за помощью.

В свое время модельер создал узнаваемые образы для многих артистов советской эстрады. Именно Вячеслав Зайцев надел на Аллу Пугачеву культовый балахон, украсил платья Эдиты Пьехи фактурным цветком и сшил наряды для групп "Машина времени" и "На-На".

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Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 16:11 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модельер Зайцев забыл переодеться

комментарии

Ответить:

Гость640490
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Зайцев позорник, надо достойно старость встречать, а не врать людям что я на плаву, и сынок- аферист, государство обманывают
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