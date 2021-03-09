Сын Кончаловского чуть не утонул в бассейне

На кадрах ребенок играет в бассейне. В какой-то момент сын Кончаловского чуть не тонет в емкости с пластиковыми шариками. На видео заметно, что мальчик с трудом справляется с игрушками и начинает проваливаться все глубже. Родитель тянет к ребенку руку, желая оградить его от опасности, но тот пытается самостоятельно справиться с проблемой и в итоге выбирается на более устойчивую поверхность.
"Тимур тоже не теряет времени даром!" – заявил в подписи Егор Кончаловский. Поклонники в комментариях отметили, что мальчик растет настоящим красавцем. Стоит добавить, что режиссер почти год скрывал от общественности наследника. Теперь же он периодические показывает подписчикам своего инстаграм-аккаунта забавы маленького сына.
Напомним, о расставании Егора Кончаловского и Любови Толкалиной стало известно четыре года назад. Пара прожила вместе почти 20 лет. Рождение общей дочери Марии не стало для влюбленных поводом отправиться в ЗАГС. Несмотря на окончание романтических отношений, актриса и режиссер смогли сохранить общение.
Например, они вместе появились на свадьбе дочери. Маша Кончаловская вышла замуж осенью прошлого года. Избранником девушки стал Никита Кузьмин, с которым она познакомилась в 16 лет. Молодой человек никак не связан с шоу-бизнесом.
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