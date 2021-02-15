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Шоу-бизнес

Забитую татуировками дочь Кончаловского погнали с показа Юдашкина

У режиссера и продюсера Егора Кончаловского есть двое детей от разных браков. Актриса Любовь Толкалина родила ему дочь Марию. Юрист Мария Леонова сына Тимура. Взрослая дочь Кончаловского пожаловалась на проблемы.
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С детства у Марии были проблемы с лишним весом. Она росла миловидной толстушкой, но в 2017 году, когда ей было 16 лет, знаменитая мама Любовь Толкалина с дочкой украсили обложку журнала Hello, и все просто ахнули! Мария сбросила более 30 килограммов и стала настоящей тростиночкой. Также она сделала себе много татуировок.

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Теперь дочь Кончаловского активно делает карьеру модели. Она часто работает с модельными агентствами, снимается и публикует плоды своей работы в "Инстаграм".

На днях Мария Кончаловская пожаловалась в своем микроблоге на то, что ее не взяли на показ российского модельера Валентина Юдашкина. Девушку пригласили на кастинг, но она не прошла его. Мария рассказала, что ей задали уточняющий вопрос – есть ли у нее татуировки. Возможно это и стало причиной отказа.

Не секрет, что многие именитые модельеры не желают видеть на подиуме со своими коллекциями забитую татуировками модель – рисунки на теле слишком отвлекают от наряда, который является главным объектом представления. Дочь Егора Кончаловского ужасно расстроилась, ведь кроме прочего у нее нарушились все планы.

Напомним, весной 2019 года 18-летняя дочь Егора Михалкова-Кончаловского рассказала о романтических отношениях с Никитой Кузьминым. Позже Любовь Толкалина подтвердила, что пара поженилась.

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Автор: 15 февраля 2021, 22:59 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость.
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Ну и о чем она думала, когда разрисовывала себя этой наскальной живописью? Теперь руки смотрятся как обожженные и трупные. Дурость, которую теперь не смыть до смерти!
Гость624307
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Дочка просто дура, навнушала себе
А папаша ноль без палочки, дочка ему до одного места
1

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