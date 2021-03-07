Молодящуюся Долину сравнили с экспонатом музея мадам Тюссо: Даже хоронить жалко

Нельзя не заметить: Лариса Долина очень преобразилась. Артистка стала выглядеть гораздо моложе. Поклонники хотят знать секрет красоты певицы, но некоторым очевидно, что 65-летняя знаменитость перенесла пластические операции.

прочитано 244 раза