Молодящуюся Долину сравнили с экспонатом музея мадам Тюссо: Даже хоронить жалко

В Сети все чаще стали появляться снимки "обновленной" Ларисы Долиной. Например, недавно интернет-пользователи обсуждали кадр, который опубликовала дочь певицы Ангелина в "Инстаграм". Поклонники не признали позирующую на фото артистку. "Это ты или мама?", – задал вопрос один из подписчиков наследнице знаменитости.
Позже звездный стилист Наталья Панченко показала снимок, на котором запечатлена Лариса Александровна в новом образе. Долина появилась на праздничном концерте золотистом бархатном платье, оголив плечи. Фанаты отметили белоснежную кожу артистки и нежный макияж.
Недоброжелатели же брызжут ядом. Уверенные в том, что Лариса Александровна перенесла пластические операции, интернет-пользователи сравнили ее с Людмилой Гурченко. Некоторые поупражнялись в остроумии. "Это экспонат музея мадам Тюссо. Даже хоронить жалко", – написал читатель "Дни.ру".
Напомним, ранее Сергей Пенкин рассказал, почему Лариса Долина вычеркнула его из своей жизни. Певец не переживает, что больше не поддерживает связь с артисткой. Он намекнул, что бывшая подруга показала свою истинную сущность. Мол, по-настоящему добрые люди остаются такими, несмотря на обстоятельства.
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