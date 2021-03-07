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Молодящуюся Долину сравнили с экспонатом музея мадам Тюссо: Даже хоронить жалко

Молодящуюся Долину сравнили с экспонатом музея мадам Тюссо: Даже хоронить жалко

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нельзя не заметить: Лариса Долина очень преобразилась. Артистка стала выглядеть гораздо моложе. Поклонники хотят знать секрет красоты певицы, но некоторым очевидно, что 65-летняя знаменитость перенесла пластические операции.
прочитано 244 раза

В Сети все чаще стали появляться снимки "обновленной" Ларисы Долиной. Например, недавно интернет-пользователи обсуждали кадр, который опубликовала дочь певицы Ангелина в "Инстаграм". Поклонники не признали позирующую на фото артистку. "Это ты или мама?", – задал вопрос один из подписчиков наследнице знаменитости.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Позже звездный стилист Наталья Панченко показала снимок, на котором запечатлена Лариса Александровна в новом образе. Долина появилась на праздничном концерте золотистом бархатном платье, оголив плечи. Фанаты отметили белоснежную кожу артистки и нежный макияж.

Недоброжелатели же брызжут ядом. Уверенные в том, что Лариса Александровна перенесла пластические операции, интернет-пользователи сравнили ее с Людмилой Гурченко. Некоторые поупражнялись в остроумии. "Это экспонат музея мадам Тюссо. Даже хоронить жалко", – написал читатель "Дни.ру".

Напомним, ранее Сергей Пенкин рассказал, почему Лариса Долина вычеркнула его из своей жизни. Певец не переживает, что больше не поддерживает связь с артисткой. Он намекнул, что бывшая подруга показала свою истинную сущность. Мол, по-настоящему добрые люди остаются такими, несмотря на обстоятельства.

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Автор: 7 марта 2021, 02:03 Источник: Instagram
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63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

ОляГость
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Фотошоп. Такая же, как прежде . Ей уже ничего не поможет7
1

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