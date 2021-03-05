Операций было много: ставший отцом Бондарчук о мучениях ребенка

Федор Бондарчук и Светлана более десяти лет скрывали свою особенную дочь от глаз общественности. Из-за о семье ходили разные нелицеприятные слухи. Поговаривали даже, что семья отправила Варвару жить в США, где для особенных детей созданы лучшие условия.
На днях ситуация прояснилась. Федор Бондарчук решил наконец развеять все слухи. По словам режиссера, его 21-летняя дочь учится в московской школе. Об этом кинематографист высказался в эфире ютуб-шоу «Скажи Гордеевой».
«Мы ее отправляли ее туда на операции по показаниям. И их была не одна, и это не быстро: там и подготовительный период, и период после…», — рассказал Бондарчук.
Федор Бондарчук вспомнил момент, когда они с женой Светланой столкнулись с тяжелым диагнозом ребенка. Это было непростое время, рассказал режиссер. В стране в то время была агрессивная среда для детей с особенностями, да и общество было настроено иначе. Для ребенка, да и для родителей, это были мучения.
Напомним, на днях Федор Бондарчук в очередной раз стал отцом. Его нынешняя супруга, 32-летняя Паулина Андреева родила сына Ивана. При этом беременность стала полной неожиданностью для фанатов, ведь ее никто не видел с животом.
Пополнение в звездном семействе стало неожиданностью не только для поклонников, но и для некоторых близких друзей пары. Но подозрения появились довольно давно. Прошлой осенью в некоторых спектаклях МХТ им.Чехова роли Паулины Андреевой отдали другим актрисам.
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