Операций было много: ставший отцом Бондарчук о мучениях ребенка

Российский режиссер Федор Бондарчук прожил в браке со своей первой супругой Светланой 25 лет. За это время пара два раза стала родителями. Первый сын Сергей родился в 1991 году, а спустя восемь лет родилась дочь Варвара. Девочка появилась на свет раньше срока, из-за чего возникли осложнения, которые отразились на ее развитии.

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