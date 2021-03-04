Кошмар: Андреева рискнула жизнью новорожденного сына Бондарчука

Накануне стало известно, что второго марта в семье Паулины и Федора произошло пополнение. У пары родился сын Иван.

Событие стало неожиданностью не только для публики, но и для некоторых близких друзей возлюбленных. Однако подозрения на этот счет возникли достаточно давно. Все началось с того, что артистка стала реже появляться в театре. Прошлой осенью в некоторых спектаклях МХТ им.Чехова роли Паулины предложили другим актрисам, а она стала появляться на сцене далеко не каждый раз.

Тогда многие интересующиеся стали ждать "Кинотавра". Некоторые были уверены: актриса избежит мероприятия, чтобы не показываться на публике. Однако Паулина появилась на дорожке вместе с супругом и надела достаточно обтягивающее платье, что окончательно сбило поклонников с толку.

22 октября 2020 года состоялись похороны матери Федора Бондарчука. На траурную церемонию пришла и невестка, которая хорошо общалась со свекровью. Этот факт развеял сомнения многих, ведь беременной женщине нельзя появляться на кладбище, это очень плохая примета. Сообщается, что злые силы могут нанести вред еще не родившемуся ребенку, так как в утробе у него пока нет ангела-хранителя. Поклонники решили, что Паулина просто не могла так рискнуть жизнью малыша. Однако, видимо, звезда не испугалась.

Позднее случилась еще одна ситуация. Федор Бондарчук принял решение нести гроб матери вместе со своим сыном Сергеем. Отмечается, что и это является в корне неправильным, ведь необходимо, чтобы гроб несли другие люди, иначе может произойти нечто ужасное. К счастью, несмотря на все суеверия и риски, маленький Иван родился, а звездные папа и мама совершенно счастливы и продолжают вести достаточно закрытый образ жизни.

