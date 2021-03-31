Слишком красива: Успенская перестаралась с пластикой для лица

Как и многие другие звезды, исполнительница предпочитает показывать подписчикам в соцсетях хорошо отретушированные фото, на которых она выглядит идеально. Однако недавно 67-летняя показала, как выглядит ее лицо без обработки специальными программами, – в Сеть попало фото с одного из светских мероприятий, на котором Любовь Успенская была в сопровождении молодого мужчины.
Некоторые поклонники звезды посчитали, что она уже злоупотребила пластическими операциями и ей давно пора остановиться. Издание “Комсомольская правда” опубликовало комментарий эксперта-косметолога, который посчитал, что Успенская действительно очень старается и делает все возможное для поддержания своей красоты. Косметолог подтвердил, что на лице звезды много результатов хирургического вмешательства и последствий регулярных инъекций, но при этом даже без косметики женщина такого возраста выглядит отлично.
Кроме того, певица точно может гордиться своей великолепной фигурой. У нее довольно тонкая талия и стройные ноги, которые звезда не стесняется выставлять напоказ. На том же мероприятии звезда щеголяла в мини и затмила многих молодых знаменитостей. Любовь Успенская тщательно следит за собой, поэтому с годами ее образ становится только мягче и нежнее.
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