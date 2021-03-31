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Слишком красива: Успенская перестаралась с пластикой для лица

Слишком красива: Успенская перестаралась с пластикой для лица

Любовь Успенская может похвастаться прекрасной фигурой, но фото лица без обработки вызывают вопросы поклонников.
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Как и многие другие звезды, исполнительница предпочитает показывать подписчикам в соцсетях хорошо отретушированные фото, на которых она выглядит идеально. Однако недавно 67-летняя показала, как выглядит ее лицо без обработки специальными программами, – в Сеть попало фото с одного из светских мероприятий, на котором Любовь Успенская была в сопровождении молодого мужчины.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Некоторые поклонники звезды посчитали, что она уже злоупотребила пластическими операциями и ей давно пора остановиться. Издание “Комсомольская правда” опубликовало комментарий эксперта-косметолога, который посчитал, что Успенская действительно очень старается и делает все возможное для поддержания своей красоты. Косметолог подтвердил, что на лице звезды много результатов хирургического вмешательства и последствий регулярных инъекций, но при этом даже без косметики женщина такого возраста выглядит отлично.

Кроме того, певица точно может гордиться своей великолепной фигурой. У нее довольно тонкая талия и стройные ноги, которые звезда не стесняется выставлять напоказ. На том же мероприятии звезда щеголяла в мини и затмила многих молодых знаменитостей. Любовь Успенская тщательно следит за собой, поэтому с годами ее образ становится только мягче и нежнее.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 марта 2021, 14:14 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

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