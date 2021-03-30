Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски

67-летняя Любовь Успенская выглядит эффектно и моложаво. Звезда совершенствует свои внешние данные, используя возможности пластической хирургии. Кроме того, певица часто демонстрирует публике новые модные образы, шокируя россиян пикантными деталями своей фигуры. Любовь Успенская хочет выглядеть роковой красоткой в расцвете сил, но у многих ее желание не вызывает восторга. Среди них блогер из "Живого Журнала" Лена Миро, которая разнесла вокалистку в пух и прах в своей новой публикации.
Любовь Залмановна показалась женщине слишком старой для того, чтобы ублажать поклонников откровенными кадрами. Лена Миро раскритиковала снимки певицы с торчащими сосками, которые стали широко обсуждаемы в Сети.
Блогер отметила, что исполнительница шансона задумала выйти замуж в преклонном возрасте, так как берет пример с западных звезд. По мнению Лены Миро, у звезды недостаточно фантазии для того, чтобы придумать адекватную цель самосовершенствования. Любовь Успенскую она сравнила с певицей Мадонной, которая снялась в нижнем белье для инстаграм-канала.
Лена Миро считает, что артисткам, которые давно утратили молодость, следует держать себя в руках и не возмущать поклонников своими оголенными телами. "Вспомнила бабушка девичий вечер, да и заплакала", — выразилась блогер, размышляя про Любовь Успенскую.
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