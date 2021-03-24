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"Какой был красивый парень": всплыли шокирующие фото сына Сафронова до ожирения

"Какой был красивый парень": всплыли шокирующие фото сына Сафронова до ожирения

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин последнее время больше известен не как талантливый музыкант, а как фриковатый толстяк, который то и дело где-нибудь застревает. Однако так было не всегда – в Сети всплыли старые снимки молодого человека.
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Лука Затравкин никогда не скрывал, что обожает вкусно и много есть. Уже в детстве мальчик весил значительно больше, чем его сверстники. В подростковом возрасте масса тела юноши перевалила за сотню кило, и Никасу Сафронову это явно не нравилось.

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Наказал? Сафронов лишил 250-килограммового сына наследства за отказ худеть

В какой-то момент художник поставил наследнику условие: либо тот худеет, либо отец прекращает с ним какое-либо сотрудничество. Вероятно, Лука Затравкин и сам понимал, что лишние килограммы не идут ему на пользу, поэтому взял себя в руки.

В 2008 году молодой человек достиг идеальной формы, и, признаться честно, выглядел сногсшибательно: тонкие черты лица, подтянутое тело, густые вьющиеся волосы до плеч. Сходство с отцом невозможно было не заметить. Как сообщает Пятый канал, на днях пользователи Сети отыскали старые фотографии Луки Затравкина и испытали настоящий шок: неужели пианист действительно так выглядел?

"Какой был красивый парень (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А что произошло, что он стал так полнеть? если не секрет", "Офигеть! Какой красивый!", "Ужас из нормального парня превратиться в беспомощную свинью", – написали в комментариях.

Впрочем, Лука Затравкин не стремится нравиться всем вокруг, его вполне устраивает вес, который уже давно перевалил за 200 килограммов. В прошлом году сын Никаса Сафронова заявил, что мечтает достичь отметки в 250 кило – его привлекает магия цифр.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 12:45 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость660541
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Нееее, жрать конечно надо меньше! Но в этом случае уже только бариатрическая хирургия поможет.
1

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