"Какой был красивый парень": всплыли шокирующие фото сына Сафронова до ожирения

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин последнее время больше известен не как талантливый музыкант, а как фриковатый толстяк, который то и дело где-нибудь застревает. Однако так было не всегда – в Сети всплыли старые снимки молодого человека.

прочитано 511 раз