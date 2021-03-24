"Какой был красивый парень": всплыли шокирующие фото сына Сафронова до ожирения

Лука Затравкин никогда не скрывал, что обожает вкусно и много есть. Уже в детстве мальчик весил значительно больше, чем его сверстники. В подростковом возрасте масса тела юноши перевалила за сотню кило, и Никасу Сафронову это явно не нравилось.
В какой-то момент художник поставил наследнику условие: либо тот худеет, либо отец прекращает с ним какое-либо сотрудничество. Вероятно, Лука Затравкин и сам понимал, что лишние килограммы не идут ему на пользу, поэтому взял себя в руки.
В 2008 году молодой человек достиг идеальной формы, и, признаться честно, выглядел сногсшибательно: тонкие черты лица, подтянутое тело, густые вьющиеся волосы до плеч. Сходство с отцом невозможно было не заметить. Как сообщает Пятый канал, на днях пользователи Сети отыскали старые фотографии Луки Затравкина и испытали настоящий шок: неужели пианист действительно так выглядел?
"Какой был красивый парень (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А что произошло, что он стал так полнеть? если не секрет", "Офигеть! Какой красивый!", "Ужас из нормального парня превратиться в беспомощную свинью", – написали в комментариях.
Впрочем, Лука Затравкин не стремится нравиться всем вокруг, его вполне устраивает вес, который уже давно перевалил за 200 килограммов. В прошлом году сын Никаса Сафронова заявил, что мечтает достичь отметки в 250 кило – его привлекает магия цифр.
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