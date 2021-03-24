Повзрослевшие дети Макарской ошеломили россиян

Еще в далеком 2003 году певица вышла замуж за Антона Макарского. Они мечтали о детях, но долгое время что-то мешало паре.

Все изменилось в 2013 году. Тогда Виктория подарила любимому мужчине дочь Машу. На этом возлюбленные не остановились, и через два года на свет появился их общий сын Ваня. Звезда не так часто делится снимками детей, поэтому каждое их появление сопровождается бурным восторгом со стороны поклонников.

Артистка рассказала, что сейчас они все вместе поехали в отпуск. Из всех популярных мест выбор пал на Кавказ. Виктория отметила, что для нее именно семья является своего рода "школой любви". По ее мнению, различные особенности и "тараканы" есть у каждого, но только в кругу самых близких есть всепрощающее чувство, которое учит состраданию и милосердию. "Для чего ещё жить?" – задалась философским вопросом Виктория Макарская.

На выложенном фото Виктория, Антон и двое детей сидят в обнимку в одном из отелей. Наследники заметно подросли, а вот Виктория и Антон, кажется, совсем не меняются. Многие все еще видят в них ту самую яркую пару из 2000-х.

Пользователи умилились фотографии и оставили множество теплых комментариев. "Какая Вы красивая! И вообще вы все солнышки", "Виктория, Вы очень красивая, какая-то необыкновенно притягательная, как я люблю за вами наблюдать, и как хочется быть мудрой как Вы", "Какие чистые и лучезарные взгляды. Взгляд от сердца", Дружная семья, видно что присутствует любовь. Рада за вас", – писали они.

