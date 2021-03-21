Папу помнит смутно: празднующая 14-летие дочь стала копией Абдулова

Как рассказывала вдова артиста, Юлия Абдулова, у ее дочки сохранились смутные воспоминания о родителе. Например, маленькая Женечка узнала рубашку, в которой был Александр, когда укачивал ее на руках. Девочка с ранних лет понимает, что ее папа был большим артистом. Она выучила наизусть все его фильмы.
21 марта Евгении Абдуловой исполнилось 14 лет. Как говорят в окружении семьи, девочка растет копией Александра. Женя похожа на папу не только внешне, но и характером. У наследницы знаменитости стальной нрав.
Юлия Абдулова личную жизнь так и не устроила. 45-летняя вдова всю себя посвятила отпрыску, вплотную взявшись за ее всестороннее развитие. У Жени есть возможность заниматься музыкой и учиться театральной студии.
Сейчас Евгения Абдулова – школьница. О будущей профессии серьезно она пока не задумывалась. Не исключено, что наследница артиста свяжет свою жизнь с кино или театром. По словам Евгении, она могла бы стать оператором, режиссером или актером. Отметим, что дебют девочки в кино уже состоялся – она снималась в картине "Любовь и Сакс".
Юлия считает Женю прирожденным лидером и называет заводилой. Девочка постоянно фонтанирует идеями. В этом она очень похожа на своего знаменитого папу. От Абдулова дочь также унаследовала гиперактивность и постоянное желание куда-то нестись.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Натусик - помойный бачок.
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Возраст