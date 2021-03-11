"Эта шалава проходу не давала": всплыли скандальные подробности нового романа вдовы Абдулова

На днях стало известно, что 45-летняя вдова российского актера Александра Абдулова Юлия Мешина вновь нашла свое женское счастье. Новость рассказали ее соседи, которые стали свидетелями визитов некого незнакомца к ней.

В Сети обсуждают новый роман вдовы актера Александра Абдулова Юлии Мешиной. По словам соседей ее особняка, к ней приезжает некий телевизионщик Юрий Подольский. Мужчина якобы уже давно и часто приезжает к Юлии на своем внедорожнике и свободно остается у нее на ночь. Вдова актера даже якобы уже представила его своим друзьям.

Пользователи Сети возмущены тем, что происходит в доме Мешиной. Некоторые обвиняют женщину за то, что она забыла мужа, хотя прошло уже много лет. Абдулов умер в 2008 году. Приплели сюда даже певицу Азизу.

"Абдулова и Алферову развела узбекская... шмандовка Азиза, соучастник убийства Талькова!!! Эта... шалава проходу не давала сначала Талькову, потом Абдулову. Злая, лицемерная русофобка", – злятся подписчики "Дней.ру".



Стоит отметить, что Юлия Мешина долго говорила, что не будет заводить новые отношения. Однако жизнь продолжается, и в судьбе женщины не исключены новые отношения.

Напомним, первой женой Александра Абдулова была Ирина Алферова. В 1993 году они развелись, и актер был свободен около 15 лет.

В 2006 году он женился на Юлии Мешиной. Через год у них родилась дочь Евгения. Александр Абдулов умер, когда девочке еще не исполнилось и года.