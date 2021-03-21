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"Будто и не рожала": живот Ратаковски шокировал поклонников

"Будто и не рожала": живот Ратаковски шокировал поклонников

Только в начале марта Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Несмотря на недавние роды, модель успела вернуть себе былые формы. Публика негодует, как модель так быстро обрела плоский живот и осиную талию.

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Модель публично объявила о появлении на свет чудесного первенца – малыша Слая. А уже спустя несколько недель продемонстрировала шикарное оголенное тело. 29-летняя Эмили Ратаковски сняла себя в зеркала в одной лишь пижаме.

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Инстадива оголила зону декольте и приспустила брюки. Под разноцветным одеянием красовался пресс и идеально плоский животик. После увиденного складывается впечатление, будто модель даже и не рожала.

"Как вы это сделали? Вы вообще были беременной? Откуда такая фигура?", – накинулись на модель поклонники.

Стоит отметить, что Эмили никогда не скрывала свои формы от общественности. На протяжении всей беременности она охотно делилась пикантными фотографиями и показывала, как протекала подготовка к рождению наследника.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Сейчас же Ратаковски безумно счастлива. Об этом она говорит и в личном блоге "Инстаграм". Девушка делится опытом, но не просит советов у подписчиков в социальной сети. Дива подпускает лишь доброжелательных фанатов, поздравляющих с появлением Слая.

Напомним, отцом новорожденного является муж модели – Себастьян Бир-Макклард. Эмили состоит в официальном браке уже более двух лет, однако предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни.

Первое время супруги утаивали радостную новость от общественности. По словам Ратаковски, этот период был самым тяжелым. Позже она обнародовала трогательный ролик, где была с уже округлившимся животом.

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Эмили Ратаковски. Фото: MediaPunch via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 12:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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