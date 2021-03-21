"Будто и не рожала": живот Ратаковски шокировал поклонников

Модель публично объявила о появлении на свет чудесного первенца – малыша Слая. А уже спустя несколько недель продемонстрировала шикарное оголенное тело. 29-летняя Эмили Ратаковски сняла себя в зеркала в одной лишь пижаме.
Инстадива оголила зону декольте и приспустила брюки. Под разноцветным одеянием красовался пресс и идеально плоский животик. После увиденного складывается впечатление, будто модель даже и не рожала.
"Как вы это сделали? Вы вообще были беременной? Откуда такая фигура?", – накинулись на модель поклонники.
Стоит отметить, что Эмили никогда не скрывала свои формы от общественности. На протяжении всей беременности она охотно делилась пикантными фотографиями и показывала, как протекала подготовка к рождению наследника.
Сейчас же Ратаковски безумно счастлива. Об этом она говорит и в личном блоге "Инстаграм". Девушка делится опытом, но не просит советов у подписчиков в социальной сети. Дива подпускает лишь доброжелательных фанатов, поздравляющих с появлением Слая.
Напомним, отцом новорожденного является муж модели – Себастьян Бир-Макклард. Эмили состоит в официальном браке уже более двух лет, однако предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни.
Первое время супруги утаивали радостную новость от общественности. По словам Ратаковски, этот период был самым тяжелым. Позже она обнародовала трогательный ролик, где была с уже округлившимся животом.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Натусик - помойный бачок.
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Хочу стать дьяволом