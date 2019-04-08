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Апрель 8, 2019
просмотры: 123

Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала

567

Одна из самых раскрепощенных моделей планеты Эмили Ратаковски каждый день радует поклонников полуобнаженными снимками. За обновлениями соцсетей знаменитости следит более 22 миллионов человек.

Американка Ратаковски выкладывает в личный аккаунт Instagram горячие видеозаписи со съемок и откровенные кадры с отдыха. Эмили хвастает подтянутыми ягодицами, аккуратной грудью и тонкой талией.

А недавно вокруг фотомодели разгорелся большой скандал. Она снялась для обложки модного журнала Bazaar-Украина. После опубликовала кадры с фотосессии в своем микоблоге, написав, что позировала для российского издания. Пользователи из Незалежной очень обиделись на девушку.

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