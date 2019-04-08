Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала

Одна из самых раскрепощенных моделей планеты Эмили Ратаковски каждый день радует поклонников полуобнаженными снимками. За обновлениями соцсетей знаменитости следит более 22 миллионов человек.

Американка Ратаковски выкладывает в личный аккаунт Instagram горячие видеозаписи со съемок и откровенные кадры с отдыха. Эмили хвастает подтянутыми ягодицами, аккуратной грудью и тонкой талией.

А недавно вокруг фотомодели разгорелся большой скандал. Она снялась для обложки модного журнала Bazaar-Украина. После опубликовала кадры с фотосессии в своем микоблоге, написав, что позировала для российского издания. Пользователи из Незалежной очень обиделись на девушку.