Давид Манукян лишился огромной суммы из-за долгов

Музыкант Давид Манукян наконец-то решил большую проблему. Бывший любовник Ольги Бузовой расплатился по миллионному долгу.

Блогер задолжал крупные суммы Новосибирским риэлторам. Судебные приставы несколько лет пытались заставить Давида Манукяна заплатить по счетам.

И только теперь рэпер решил вернуть долг. Он пропал из базы судебных приставов, где еще недавно числился. По данным представителя УФССП России по Новосибирской области Андрея Семенова, музыкант предоставил документы, что вся задолженность погашена.

Однако, оказалось, что Давид Манукян фигурирует еще в одном споре. Так, риэлтор Евгения Вагнер, которой он был должен деньги, заявила, что в отношение звезды рассматривается еще одно дело в суде в Подмосковье. Подробностей она уточнять не стала.

Напомним, скандальная история началась в 2015 году, когда Давид Манукян заключил договоры с двумя риэлторами. Блогер получил от них более миллиона рублей за квартиру в строящемся доме. Молодой человек был указан в бумагах как застройщик. Но недвижимости граждане так и не увидели. Жилье Давид Манукян перепродал другому человеку.