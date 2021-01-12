Баснословные деньги: Раскрыто сомнительное прошлое нового мужа Бузовой

Давид Манукян стремительно ворвался в мир шоу-бизнеса. Еще больший интерес к его личности появился после того, как стало известно о его романе с Ольгой Бузовой. Однако о прошлом артиста было известно не так много.

Известно, что пара познакомилась летом 2019 года. Вокруг личности Давы ходит большое количество неоднозначных слухов. Точно известно, что он родился в Новосибирске, с раннего детства занимался бальными танцами. Артист был очень успешен в своем увлечении: участвовал во множестве соревнований в разных странах, однако, став чемпионом России, завершил карьеру. Исполнитель учился в Сибирском институте управления, именно тогда он и открыл для себя мир предпринимательства. В СМИ несколько раз писали о солидных долгах артиста, из-за которых считается, что он должен быть невыездным.

Отец новоиспеченного супруга Ольги Бузовой – бизнесмен Ашот Манукян. В 2013 году на купленных им участках были возведены постройки, а затем началась продажа квартир. Однако заселиться туда, судя по всему, никто не смог: покупателям не удалось оформить прописку, после чего они обратились в органы. Было заведено уголовное дело.

Ходят слухи, что Давид Манукян в какой-то степени пошел по стопам отца и решил заниматься недвижимостью. Ранее сообщалось, что против Манукяна был подан иск. В решении Заельцовского суда Новосибирска прописано, что Манукян привлек денежные средства истцов по договору инвестирования в строительство многоквартирного дома. Он указала себя застройщиком, несмотря на то, что права застройщика указанного дома у него отсутствовали. После выяснилось, что на одну и ту же жилплощадь претендуют несколько человек.

Сам Давид Манукян рассказывал, что занимался разными видами бизнеса. "Я захотел влезть в транспортный бизнес. Купил самосвал, договорился с транспортными компаниями, а с водителями забыл договориться о том, что бухать за рулем нельзя. Один водила устроил погоню в стиле ГТА с пятью экипажами сотрудников ДПС и открытым огнем по машине. Бизнес ушел в ноль, как и сами водители" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – делился он с поклонниками. Также известно, что какое-то время артист управлял компанией отца "Ада" и собственным магазином одежды.