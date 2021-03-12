Теперь можно и в "Тик-Ток": молодящаяся 61-летняя Гузеева произвела фурор

На снимках актриса предстала в нетипичном для себя образе. Стилисты подобрали 61-летней артистке довольно молодежные луки. Лариса Гузеева примерила кожаные брюки, яркие объемные рубашки и массивные кроссовки.
Визажисты и парикмахеры также постарались на славу. Глаза актрисы украсили яркие стрелки, а выбор помады пал в сторону темных матовых тонов. Волосы звезде убрали назад, открыв лоб. Новый образ Ларисы Гузеевой произвел фурор!
Поклонники написали множество восторженных комментариев, отметив, что одежда и макияж подчеркнули достоинства телеведущей. Некоторые даже посоветовали переманить стилиста, подобравшего луки, на Первый канал, чтобы в шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева выглядела так же хорошо.
"Красотка парижанка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Возьмите этого стилиста на "Давай поженимся"! Выглядите превосходно!", "Как всегда стильная ,красивая", "Что за девочка в клетчатой рубахе?", "Глаз не оторвать, какая Вы тут классная", "Как Вам идет молодежный стиль одежды!", "Суперская девчонка!" – написали в комментариях.
Напомним, шоу "Тик-Ток Талант" анонсировал телеканал "Пятница". Пока неизвестно, когда программа выйдет в эфир, однако уже сейчас заявлено, что подобного формата нет нигде в мире. Судя по снимкам, в передаче приняла участие не только Лариса Гузеева. В выпусках появятся Дима Билан, Регина Тодоренко, а также популярный тиктокер Даня Милохин.
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