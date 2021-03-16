"Приходилось пиво вливать в рот": обнародованы ужасающие подробности лечения Легкоступовой

Исполнительница скончалась 14 августа прошлого года, но обсуждения трагедии не утихают до сих пор. Следственный комитет ведет проверку, а новые шокирующие подробности всплывают каждый день.

Известно, что звезда скончалась в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. В тот момент с ней был Юрий Фирсов. Выяснилось, что после происшествия он позвонил приятелю, который долгое время не прерывал молчание. Однако все изменилось.

Сейчас друг семьи признается, что прекрасно помнит тот злополучный день. Когда Легкоступова уже была в больнице, Юрий решил обратиться к нему. Он невероятно нервничал и просил мужчину встретиться с ним. Близкий человек не отказал.

Приятель отметил, что, когда Фирсов приехал, его невозможно было узнать. Но уже сейчас он не уверен: было ли это из-за стресса, или виной всему была приличная доза алкоголя. Тогда супруг певицы подробно описал ему произошедшее. Оказалось, что они с Валентиной были в запое, так как долгое время радостно отмечали свадьбу. Юрий подчеркнул, что жена упала и сильно ударилась головой. После чего он приступил к решительным действиям.

По словам инсайдера, заботливый яхтсмен не нашел ничего лучше, чем уложить жену в кровать и начать отпаивать ее пивом. "Такая слабая была, что ему приходилось пиво ей вливать в рот", – подчеркнул друг. Тогда это вызвало недоумение и у него, но Фирсов был убежден: только так он облегчит страдания супруги.



Приятель попытался выяснить, по какой причине он не позвал никого на помощь, но Юрий ответил лишь то, что ему было стыдно приглашать людей в квартиру, так как они пили. После всего он перестал общаться с Фирсовым и долго ждал, что его вызовут в Следственный комитет, но этого не случилось.