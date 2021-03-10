"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой

Шоумен позировал в шортах с голым торсом, а его избранница в купальнике. Артист разместил фото в "Инстаграм".
Звездная пара зимой отдохнула в Дубае. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на публикацию. Так, поклонники написали Александру Ревве и Анжелике множество комплиментов. Они умилились тому, что чета, которая уже более 13 лет вместе, не растеряла друг к другу любви и нежности.
Они отдали должное фигуре жены актера. А вот к Александру Ревве возникли вопросы. "А где кубики на прессе?", "Поражаюсь вашему мастерству "втяжка живота"! У вас есть тренер?", – высказались скептики.
Отметим, Александр Ревва с супругой воспитывают двух дочерей и являются одной из самых гармоничных и крепких пар российского шоу-бизнеса. Как писали "Дни.ру", ранее артист показал фото из постели.
В кадре шоумен наслаждается завтраком в кровати. Рядом – шары с поздравлением от жены с 23 февраля.
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