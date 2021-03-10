"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская стала новой гостьей авторского шоу Дмитрия Гордона. В беседе с журналистом пианистка раскрыла подробности первой ночи с Арменом Джигарханяном и их страстном желании стать родителями.

По словам артистки, супруг всегда относился к ней с трепетом и был деликатен. Для актера вопрос сексуальных отношений с женой был всегда очень важен. Даже после инсульта Армен Борисович интересовался у врачей, сможет ли удовлетворять женщину в постели.

Когда артист все же утратил мужскую силу, Виталина Цымбалюк-Романовская постаралась его утешить и успокоить. Для девушки интимные отношения никогда не стояли на первом месте, однако она мечтала родить ребенка, и это стало проблемой. "Когда заговорил о детях, было действительно поздно", – отметила пианистка.

После расставания с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская так и не встретила того, с кем ей бы захотелось создать семью. По словам 42-летней артистки, сейчас она не против окунуться в родительство, но рядом нет достойного человека. "Я хочу ребенка и еще могу стать матерью", – говорит звезда.

Также в беседе с Дмитрием Гордоном Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила свою первую близость с Арменом Джигарханяном. Это была их вторая встреча, он пригласил ее на репетицию, затем повел в грузинский ресторанчик и после предложил зайти к нему домой. Актер стал ее первым мужчиной. "Был деликатен и осторожен", – вспоминает детали первой близости артистка.