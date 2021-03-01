Перенесшая операцию на груди Бочкарева заговорила об увеличении ягодиц: Как у Джей Ло

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева находится под пристальным наблюдением фанатов после скандала в СМИ с наркотиками и предполагаемой ездой в нетрезвом виде. На этот раз актриса удивила рассказом о пластических операциях.

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