Перенесшая операцию на груди Бочкарева заговорила об увеличении ягодиц: Как у Джей Ло

40-летняя Наталья Бочкарева никогда не скрывала, что иногда прибегает к услугам эстетической медицины. Она считает, что женщина просто обязана изменить свою внешность, если ей что-то в себе не нравится. Сама она тоже несколько раз корректировала свое тело.
После родов грудь Бочкаревой обвисла и потеряла форму. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ актриса рассказала, что однажды делала подтяжку груди, чтобы вернуть упругость и былую форму.
Однако на увеличение молочной железы Наталья Бочкарева пока не решилась, ведь она хочет еще раз стать матерью, а кормить наращенной грудью в ее понимании неподобающе.
Также она уверяла, что с лицом никаких манипуляций никогда не делала, хотя поклонники уверены в обратном. Ее часто обвиняют в лукавстве, когда она публикует селфи. Также она заметно постройнела последнее время. Фанаты подозревают Бочкареву в чрезмерном ретушировании фотографий.
В целом Наталья Бочкарева считает нормальным подходом усовершенствование своей внешности. Однако она считает увеличение ягодиц не лучшей идеей.
"Не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идет", — добавила Наталья Бочкарева.
Напомним, в сентябре 2019 года Наталью Бочкареву остановили сотрудники полиции. Она показалась им нетрезвой, и при досмотре у нее в трусах обнаружили пакетик с запрещенными веществами.
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