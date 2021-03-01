"Кожа стала коричневой": помятая Оксана Самойлова увеличила лицо и нос

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова активно ведет свой блог в "Инстаграм" и общается с поклонниками. Она делится бьюти-секретами и успехами воспитания детей. На этот раз она изменила внешность настолько, что дети не узнали ее. прочитано 564 раза Оксана Самойлова постоянно наращивает ресницы и делает маникюр с покрытием гель-лак.Также она прибегает к услугам эстетической медицине. Поэтому как она выглядела до начала всевозможным манипуляций с собой, уже никто не помнит. ПО ТЕМЕ У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен На днях жена Джигана показала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" один день своей звездной семьи. На кадрах многодетная мать предстала без наращенных ресниц. Она задала вопрос своим дочерям, что изменилось в ее внешности. Ответы последовали неоднозначиные. Дети предположили, что Оксана Самойлова увеличила лицо и нос. Также Лея предположила, что мама сделала свою кожу коричневой. Ариэла и вовсе отметила, что мама "какая-то помятая". «Ненавижу этот момент! Чувствуешь себя, как будто лысая», — сказала Оксана Самойлова в разделе "Сторис" своего "Инстаграм". Потом она призналась, что сняла искусственные ресницы всего на один день и скоро вновь предстанет перед поклонниками с обычным мейк-апом. Ранее "Дни.ру" писали, что у груди Оксаны Самойловой вышел срок годности. В связи с этим жена Джигана собралась менять импланты и делать очередную операцию. Всего она пережила уже несколько хирургических вмешательств. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖ Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом