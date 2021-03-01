"Кожа стала коричневой": помятая Оксана Самойлова увеличила лицо и нос

Оксана Самойлова постоянно наращивает ресницы и делает маникюр с покрытием гель-лак.Также она прибегает к услугам эстетической медицине. Поэтому как она выглядела до начала всевозможным манипуляций с собой, уже никто не помнит.
На днях жена Джигана показала в разделе "Сторис" своего "Инстаграм" один день своей звездной семьи. На кадрах многодетная мать предстала без наращенных ресниц. Она задала вопрос своим дочерям, что изменилось в ее внешности. Ответы последовали неоднозначиные.
Дети предположили, что Оксана Самойлова увеличила лицо и нос. Также Лея предположила, что мама сделала свою кожу коричневой. Ариэла и вовсе отметила, что мама "какая-то помятая".
«Ненавижу этот момент! Чувствуешь себя, как будто лысая», — сказала Оксана Самойлова в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".
Потом она призналась, что сняла искусственные ресницы всего на один день и скоро вновь предстанет перед поклонниками с обычным мейк-апом.
Ранее "Дни.ру" писали, что у груди Оксаны Самойловой вышел срок годности. В связи с этим жена Джигана собралась менять импланты и делать очередную операцию. Всего она пережила уже несколько хирургических вмешательств.
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