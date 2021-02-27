У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности

По словам знаменитости, у имплантатов в ее груди вышел срок годности. 32-летняя Оксана Самойлова решила не тянуть с решением этого вопроса и выбрала дату хирургического вмешательства.
Ранее жена рэпера Джигана рассказывала, что искусственные вставки в ее бюсте находятся уже около десяти лет. Более того, светская львица умудрилась выкормить с ними троих детей. Знаменитость отметила, что пластика никак не помешала процессу лактации.
Существует, как поведала Оксана, несколько способов вживления имплантатов. Она в свое время выбрала наименее травмирующий. На теле знаменитости не осталось видимых шрамов. Каждый год после операции Самойлова проходила профилактическое обследование. О том, что "грудь" износилась и требует замены, обычно говорит хирург.
Светская львица добавила, что маммопластика не так болезненна, как может показаться на первый взгляд. Оксана Самойлова считает, что кесарево сечение более мучительная операция. Кроме того, повторное вживление имплантов обычно доставляет меньше неприятных ощущений.
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