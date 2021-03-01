Вывалившую грудь Канделаки облили помоями

Звезда поделилась с поклонниками снимком на морском берегу. Теледива сфотографировалась в черном купальнике, продемонстрировав пышную грудь.
Также Тина Канделаки поведала фолловерам о том, как обрести красивый загар. Наряду с массой комплиментов знаменитость получила и долю негатива в свой адрес. Не всем подписчикам пришелся по душе ее вид.
Некоторые россияне считают, что ведущая переборщила с фоторедакторами. "Фото неудачное. Мягко сказано", "Сколько фотошопа", – высказались критики.
Журналистку нередко обвиняют в чрезмерной любви к ретуши своих снимков. Ее периодически подлавливают на "поплывших" элементах интерьера на фото. Так, недавно знаменитость разместила в своем микроблоге фото с аномально тонкой талией, заявив, что искусственная красота победила естественность.
Отметим, что в свои 45 лет Тина Канделаки прекрасно выглядит. Теледива уделяет особое внимание своей фигуре. Она тщательно следит за питанием и регулярно занимается в спортзале.
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