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Канделаки влетело за аномально тонкую талию: Все вокруг ложь

Канделаки влетело за аномально тонкую талию: Все вокруг ложь

Канделаки. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тину Канделаки часто обвиняют в чрезмерной любви к фотошопу. Артистку периодически подлавливают на "поплывших" элементах интерьера на снимках. Накануне в личном звезда опубликовала фото с аномально тонкой талией, заявив, что искусственная красота победила естественность. Корреспондент "Дни.ру" связался с профессиональным фотографом Асланом Ахмадовым, который рассказал, что думает о современных тенденциях.
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Подписчики Тины Канделаки остались недовольны искаженными параметрами тела звезды. Свое недовольство они выразили в комментариях, телеведущей влетело за неправдоподобную тонкую талию. "Задний фон поплыл (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тина не завидуйте Ким) у нее все свое", "Слишком красивая для Тины", – написали фолловеры.

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Канделаки показала искаженное лицо после обработки

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

По мнению специалиста, фотошоп в инстаграм-аккаунтах звезд – вещь сугубо индивидуальная и зависит от культурного наполнения того, кто его использует, и того, кто это потребляет. "Красота в глазах смотрящего. Если человек подписан на того, кто распространяет подобного рода материал, то какой вопрос ко мне?" – отметил собеседник "Дни.ру".

При этом фотограф считает, что визуальная картина современного мира в принципе неправдоподобна. Эксперт отметил, что мы теперь являемся постоянными потребителями искаженного.

"Все вокруг нас ложь. Все, абсолютно, все, что вы видите сегодня, все, что вас окружает. Вся реклама наполнена этой ложью, все "инстаграмы". Существует множество фильтров для соцсетей, для видео, для фото, для всего, чего угодно. Только для того, чтобы создать впечатление, что мы лучше, чем есть на самом деле. Это часть нашего быта", – заявил Аслан Ахмадов в беседе с "Дни.ру".

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Автор: 12 февраля 2021, 04:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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