Подразнила народ: 35-летняя Ирина Шейк вывалила грудь

35-летняя Ирина Шейк – супермодель, имеющая бессчетное количество снимков. Поклонники уже рассмотрели шикарные формы манекенщицы со всех сторон. Тем не менее откровенные фотографии знаменитости до сих пор вызывают бурную реакцию у воздыхателей.
Накануне Шейк разместила в раздел "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимок, на котором она позирует со стеклянным стаканом в руке. Модель показала, как утоляет жажду. Внимательные поклонники также обратили внимание, что Ирина вынула правую грудь из бюстгальтера и прикрыла ее рукой. Так знаменитость подразнила фанатов.
Напомним, почти два года назад Шейк развелась с голливудской звездой Брэдли Купером. Модель родила от актера дочь Лею. В этом году наследнице знаменитостей исполнится четыре года. Судя по тому, что бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, малышка отметит день рождения в компании и мамы, и папы.
Говорят, что сейчас Ирина Шейк встречается с арт-дилером Вито Шнайдером. Известно, что он выступает посредником между покупателями и продавцами произведений искусства. Ранее мужчина крутил романы с Лив Тайлер, Деми Мур, Хайди Клум и другими знаменитыми красавицами.
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