"Я ж мать": Ирину Шейк приложили за фото с дочерью

Снимки со знаменитостью появились в Сети. Ирина Шейк выбрала для прогулки бежевое пальто и черную шапочку. Также звезда надела солнцезащитные очки и маску.
Дочурку модель хорошо утеплила в пуховик, вязаную шапку, шарф и одеяло. Реакция фолловеров на снимки получилась неоднозначной. Одни осыпали молодую мать и трехлетнюю Лею комплиментами, а другие подвергли критике.
"Непонятно, зачем такого взрослого ребенка катать на коляске, будто это больной ребенок", "Варежки забыли", "Взгляд Ирины на последнем фото: "я ж мать", – высказались подписчики инстаграм-канала Super.ru.
Напомним, наследницу Ирина Шейк родила от актера Брэдли Купера. Пара прожила вместе более четырех лет. О расставании звезды сообщили летом 2019 года. Многие поклонники считают, что виновницей разрыва отношений модели и артиста стала певица Леди Гага.
Ранее стало известно, что Ирина Шейк и ее экс-возлюбленный продолжают тесно общаться ради общей дочери. Модель и актер стараются планировать рабочий график так, чтобы оба могли проводить достаточно времени вместе с Леей.
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