"Не дает гадости прилипнуть!": Андреева отмылась и залезла голая на сеновал

Екатерина Андреева удивила своих поклонников свежим фото. Не секрет, что она просто обожает париться в бане. Недавно ведущая посетила одну из них. На новом снимке в "Инстаграм" она предстала в длинном тулупе на голое тело, на сеновале в окружении дубовых и березовых веников.
Ведущая программ на Первом канале не раз говорила, что тщательно следит за своей внешностью и состоянием здоровья. Она убеждена, что парение в бане позволяет поддерживать организм человека в тонусе. На этот раз Екатерина Андреева попарилась в банях в Репино.
"Кажется, я куплю такой тулупчик. Очень он мне понравился. В холоде, после парения, ты как в домике. И тепло свежих веников дооооолго держится, не давая всякой гадости прилипнуть. Как в прямом, так и в переносном смысле", – написала Екатерина Андреева.
Реакция подписчиков была ожидаема. Они расхвалили ее здоровые длинные волосы, молодое лицо и стройную фигуру.
"Невероятная!", "Дитя природы!", "Красотка нереальная!!!", "Восхищаюсь Вами, обожаю", "Катя красавица", – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Екатерина Андреева порадовала поклонников фотографией из купели.
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