Хирург: Самойлова перенесла пять пластических операций

По мнению эксперта, 32-летняя Оксана Самойлова перенесла как минимум пять пластических операций и косметологических процедур. Врач убежден: бизнесвумен прибегала к ринопластике и исправляла форму подбородка. Мол, именно поэтому у супруги Джигана изменился нос и овал лица.
Также хирург заметил, что Самойлова приподняла брови. По его словам, изменить верхнюю часть лица можно с помощью инъекций ботулотоксина или эндоскопической подтяжки. Кроме того, Оксана, возможно, удалила комки Биша, чтобы ее скулы стали острыми.
Тимуру Шарвадзе также очевидно, что Самойлова периодически прибегает к инъекциям гиалуроновой кислоты. Это можно заметить, взглянув на скулы, губы и носогубные складки знаменитости. При этом эксперт отметил: Оксана точно не изменяла форму век и разрез глаз.
"Это видно по характерному нависанию, начинающейся А-деформации. Складка верхнего века не повторяет контур ресниц, а выражена более прямыми линиями", – объяснил специалист.
Напомним, Оксана Самойловна – многодетная мать. Вместе с Джиганом она воспитывает троих дочерей и одного сына. Младший наследник появился на свет в прошлом году в Майами.
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