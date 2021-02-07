"Антонина не чувствует себя второй": женатый Светлаков перестал брать на отдых бывшую супругу

Недавно Сергей Светлаков пообщался с журналистами и рассказал некоторые подробности из личной жизни. Например, актер вспомнил о романтическом поступке, который очень понравился его нынешней супруге Антонине Чеботаревой. Однажды шоумен неожиданно сообщил жене, что они вместе отправляются в путешествие. Куда прилетит самолет, она не знала до тех пор, пока не оказалась на борту.
Сергей и Антонина проводят отпуск за границей вместе с детьми. Светлаков не забывает брать с собой дочь от первого брака Анастасию. По словам актера, он некоторое время путешествовал не только с Антониной, но и с бывшей женой Юлией Ворончихиной. Однако позже по какой-то причине шоумен перестал брать с собой экс-супругу.
Светлаков старается делать все, чтобы Антонина испытывала радость. Сергей раз в неделю дарит супруге цветы. "Она не чувствует себя второй [женой]", – сказал актер. Также шоумен отметил, что Юлия счастлива в новом браке.
Напомним, старшей дочери Сергея Светлакова Анастасии уже 12 лет. Антонина Чеботарева подарила актеру двоих сыновей: в 2013 году родился Иван, а в 2017-ом появился на свет Максим.
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