"Антонина не чувствует себя второй": женатый Светлаков перестал брать на отдых бывшую супругу

В 2012 году шоумен Сергей Светлаков развелся с Юлией Ворончихиной после 12 лет совместной жизни. Вскоре он женился на Антонине Чеботаревой, с которой познакомился на премьере кинофильма "Камень" в Краснодаре. Несмотря на все, шоумен находится в хороших отношениях с бывшей женой.

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