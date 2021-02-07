"Совесть не дает покоя": народ высмеял вдову ушедшего из семьи Табакова

Олег Табаков и Марина Зудина долгое время скрывали свои отношения, ведь когда начался их роман, народный артист был женат на Людмиле Крыловой. В шоу "Секрет на миллион" вдова актера признавалась, что ей приходилось делать аборты, чтобы не разрушать брак возлюбленного.
В 1994 году Табаков все-таки развелся с Крыловой и ушел к Зудиной. Во время недавнего прямого эфира в "Инстаграм" с известным психологом Аннетой Орловой 55-летняя артистка высказалась о расставании Олега Павловича и Людмилы Ивановны, дав понять, что не считает себя разлучницей.
Зудина отметила, что такого самодостаточного и умного мужчину, как Табакова, невозможно увести из семьи. Орлова согласилась с артисткой, отметив, что после 10 лет отношений на стороне Олег Павлович, приняв решение развестись с Людмилой Ивановной, сделал сознательный выбор.
Но интернет-пользователи сочли высказывание Марины Зудиной как попытку оправдаться за разрушение семьи Олега Табакова и Людмилы Крыловой. "Ишь, как взбеленилась", "Вспомнила бабка, как девкою была. Совесть, похоже, не дает покоя", – высмеяли вдову артиста читатели издания "7дней.ru".
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