"Совесть не дает покоя": народ высмеял вдову ушедшего из семьи Табакова

После смерти актера и режиссера Олега Табакова прошло уже три года. Но народ не перестает обсуждать его личную жизнь. Например, некоторые до сих пор уверены, что Марина Зудина, прожившая в браке с народным артистом 34 года, увела его из семьи. Однако такая формулировка не нравится актрисе, поэтому она решила расставить все точки над i.

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