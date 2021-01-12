"Провела в реанимации все праздники": Зудина напугала страшной новостью

Вдова актера Олега Табакова Мария Зудина поделилась с подписчиками своего "Инстаграм" грустной историей, которая однажды случилась с ней под Новый год. Поклонники были в ужасе от произошедшего.

Марина Зудина несколько лет назад попала в реанимацию и провела там все новогодние праздники. С тех пор это время связано с плохими воспоминаниями, а 2020-й тоже был не лучшим годом, по мнению Зудиной. По словам актрисы, в этот непростой год, в котором началась эпидемия коронавируса, многие остались без заработка. Поэтому она вдвойне относится негативно к празднованию Нового года.

Несколько лет назад на Рождество вдове Олега Табакова Марии Зудиной стало плохо. На новогодние праздники она оказалась в больнице и провела в реанимации все каникулы.

В больнице Марии Зудиной требовалась помощь врачей, но, как выяснилось, кардиолог был один на всю больницу. Звезда молилась о том, чтобы дотянуть до рабочих дней, чтобы врачи поскорее вышли на работу и спасли ее. После той страшной истории Мария Зудина отрицательно относится к новогодним каникулам, ведь в похожей ситуации ежегодно оказываются сотни людей.

Актриса считает, что в России неоправданно длинные новогодние каникулы. Вероятно, российские власти так пытаются компенсировать социальную незащищенность граждан.

Актриса уверена, что если бы в новогодние праздники людям платили больше денег, многие бы предпочли отдыху работу. Главное же для многих людей в новогодние праздники – есть ли у них здоровье, доход и благополучие, пишет Teleprogramma.

"При всей моеи любви к Праздникам)), к их количеству у меня сложное отношение... Возможно, я не права...)" – написала Мария Зудина в своем "Инстаграм".



Напомним, в конце 2020-го года в прессе появились данные о том, что Мария Зудина госпитализирована из-за нарушения кровотока мозга. Однако позже актриса опровергла информацию.