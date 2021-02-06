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"Почему я с тобой все эти годы?": Канделаки публично обратилась к молодому мужу

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Телеведущая замужем за предпринимателем Василием Бровко уже 13 лет. Тина Канделаки редко говорит о супруге публично, но на этот раз у нее был важный повод.
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6 февраля избранник знаменитости отмечает 34-летие. Тина Канделаки старше Василия Боровко на 11 лет. В личном микроблоге теледива публично обратилась к мужу. "Почему я с тобой все эти годы?" – спросила знаменитость супруга, после чего сама же и ответила.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

По словам Канделаки, с Боровко ей "не наговориться". Каждый вечер теледива с радостью возвращается домой, чтобы рассказать избраннику о том, что с ней произошло. Не забывает Тина узнавать о мыслях, чувствах и планах возлюбленного. У пары общие цели, планы и идеи – в этом, как считает знаменитость, и кроется секрет крепкого брака.

"Ты поразил меня тем, что в свой 21 год сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты", – призналась Канделаки.

Тина добавила, что вот уже 13 лет очарована избранником. Она с удовольствием наблюдает, как развивается ее супруг в профессиональном и интеллектуальном плане. Канделаки призналась, что с каждым годом ей все сложнее дискутировать с Боровко, ведь он "растет и меняется".

Телеведущая попросила мужа, как можно дольше сохранять "их вечера". Из них, отметила Тина Канделаки, состоит ее "человеческое счастье".

Напомним, Тина Канделаки замужем за Василием Бровко с 2014 года. Общих детей у пары нет.

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Автор: 6 февраля 2021, 20:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Соблазнительные фото Тины Канделаки

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