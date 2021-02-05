Названы причины ухода Светлакова

Новой платформой для реализации своих идей комик выбрал СТС. Наконец, артист рассказал причины, которые подтолкнули его сменить место работы. "Не срасталось ничего общего", – констатировала знаменитость.
Как отметил Сергей Светлаков, ему хотелось делать что-то свое, а не просто быть лицом телеканала. Артист мечтал придумывать кино, "быть мозгами", именно поэтому он принял предложение конкурентов. По словам звезды, этот шаг для него стал прогрессом, и своему выбору он рад до сих пор.
Ранее в интервью Сергей Светлаков рассказал, откуда у него на шее шрам. Как отметил юморист, для него этот след на теле – напоминание о Свердловске 90-х. По словам артиста, все случилось "по классике". Он возвращался поздно ночью с репетиции КВН, вдруг его стали преследовать двое с ножом. "Один держал, второй раздевал. Куртку сняли, а я брыкался", – поделился комик.
Также Сергей Светлаков признался, что испытал на себе последствия коронавирусной инфекции. После болезни артист чувствует постоянную усталость и депрессивность. По словам комика, ему хочется постоянно есть что-то с резким вкусом, например, майонез, квашеную капусту или соленые огурцы.
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