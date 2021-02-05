Футбол, шахматы, "ТикТок": как растут дети Сергея Светлакова

Сергей Светлаков – многодетный папа. Юморист души не чает в наследниках и активно участвует в их воспитании и развитии.

Первенец Сергея Светлакова – дочь Настя, появилась на свет 12 декабря 2008 года. Наследницу комику родила первая супруга – Юлия Светлакова, в девичестве Ворончихина. Интересно, что маленькая Настя пришла в этот мир в день рождения самого Сергея.

Комик с особым трепетом относится к дочке. Артист уверен, что хороший отец обязан уметь ухаживать за ребенком. В свое время он вставал к крохе ночью и менял пеленки.

Насте Светлаковой уже 12 лет. По словам юмориста, девочка учится в школе и увлекается соцсетями. У наследницы знаменитости есть аккаунт в "ТикТок". Раньше девочка занималась рисованием, ходила на теннис, однако в последнее время охладела к этим хобби.

Когда Насте было всего четыре, ее мама и папа развелись. Второй супругой Сергея Светлакова стала Антонина Чеботарева.

18 июля 2013 года избранница подарила юмористу сына, которого назвали Иван. Отпрыск знаменитости уже ходит в школу. По словам Светлакова, наследник учит английский, а с недавнего времени еще китайский. "Как родителю проверять китайский?" – удивляется Сергей.

Иван серьезно увлечен футболом. Он играет за команду "Атлетик" из Рублево. Три раза в неделю мальчик посещает тренировки, с другими юными футболистами выезжает на соревнования. Сергей частенько приходит поболеть за Ивана и его товарищей. Сидя на трибуне, юморист очень переживает за сына.

Светлаков рад, что у него с отпрыском есть общая страсть. Они вместе смотрят спортивные каналы, обсуждают профессиональных игроков, рейтинги, контракты.

Раз в неделю Иван учится шахматам. Они необходимы, как считает Светлаков, для интеллектуального развития мальчика.

16 июля 2017 года Сергей Светлаков стал многодетным отцом. У знаменитости появился третий ребенок – Максим. Отпрыску комика летом исполнится четыре года. Максим растет очень любознательным, он живо интересуется окружающим миром. По словам Сергея Светлакова, увлечь его чем-то не составляет труда.

