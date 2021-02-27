"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка

Радостной новостью актриса поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Яна Поплавская до этого не показывала ребенка публике.
Яна Поплавская пожелала фолловерам, чтобы в их днях было обыкновенное чудо — счастье жить. Подписчики были растроганы постом знаменитости.
Они пожелали семье актрисы счастья, а мальчику крепкого здоровья. Многие заметили, что внук сильно похож на свою знаменитую бабушку. "Ваши глаза", "Ваша порода", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, Иларий появился на свет в семье старшего сына артистки. Яна Поплавская обожает внука и помогает родителям воспитывать малыша.
Напомним, что обоих сыновей Клима и Никиту звезда кино родила в браке с актером и режиссером Сергеем Гинзбургом. Пара развелась через четверть века после свадьбы. В настоящее время Яна Поплавская замужем за молодым радиоведущим Евгением Яковлевым.
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