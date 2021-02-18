"Никто не говорил, что с сыном": оказавшаяся в больнице Самойлова не смогла сдержать слез

Накануне Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков, сделанных в американской клинике в прошлом году. Супруга Джигана рассказала подписчикам, что после родов врачи унесли ее сына в отделение интенсивной терапии. Мол, у медиков были некие подозрения.
В течение суток Самойлова находилась в неведении. Она не могла навестить малыша, поскольку с трудом ходила после операции. Когда многодетная мать все-таки прорвалась в отделение, она увидела, что ее сын лежит в боксе под кислородной трубкой, датчиками и катетерами. "Никто не говорил, что именно с ним", – рассказала бизнесвумен.
Позже заплаканной Оксане сообщили, что у ее сына при рождении не до конца раскрылось одно легкое. Когда состояние малыша нормализовалось, врачи принесли его Самойловой и разрешили покинуть клинику.
"Самое главное, что все хорошо, и сейчас Давидик – здоровенький кабанчик", – написала жена Джигана в "Инстаграм".
Напомним, Оксана Самойлова родила от Джигана четверых детей. Помимо сына Давида, у супругов есть три дочери: девятилетняя Ариела, шестилетняя Лея и трехлетняя Майя. О еще одном наследнике многодетные родители не мечтают.
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