"Никто не говорил, что с сыном": оказавшаяся в больнице Самойлова не смогла сдержать слез

Ровно год назад появился на свет четвертый ребенок Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) и Оксаны Самойловой. Перед тем, как отметить первый день рождения сына, бизнесвумен решила поведать поклонникам о тяжелом моменте, который ей пришлось пережить после беременности.

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